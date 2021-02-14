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Прикордонники розповіли, хто міг полетіти в ОАЕ на літаку Козака

Неділя, 14 лютого 2021, 14:33
Прикордонники розповіли, хто міг полетіти в ОАЕ на літаку Козака

У Держприкордонслужбі запевняють, що народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак не може перебувати зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах, оскільки останнім часом не виїжджав з території з України.

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в коментарі Інтерфакс-Україна

Деталі: 12 лютого літак, яким користується Тарас Козак, здійснив посадку в Абу-Дабі в ОАЕ. Про його присутність на борту нічого не повідомлялося.

У Держприкордонслужбі у відповідь на цю інформацію зазначили, що підсанкційний нардеп не виїжджав з України, отже не може зараз знаходитися в Еміратах. При цьому літак Gulfstream G450, про який йшлося, був орендований громадянами Білорусі та дійсно полетів в Арабські Емірати.

Пряма мова: "Згаданий вами депутат в цьому місяці ще не перетинав кордон України на виїзд. В останній раз громадянин Козак зробив перетин кордону в кінці січня, повернувшись в Україну через один зі столичних аеропортів".

Додатково: Відповідаючи на питання про те, чи можливо, що приватним літаком, яким користується депутат Козак, полетів до ОАЕ хтось із його найближчих соратників, голова Держприкордонслужби сказав: "Це знову-таки не відповідає дійсності і все набагато простіше - якщо говорити про окремих громадян, які є його найближчими соратниками, і про яких суспільству відомо, що вони перетинали кордон, скажімо так, в безпосередньому зв'язку з Тарасом Козаком, то ці особи також в лютому Україну не залишали".

При цьому керівник прикордонного відомства розповів, що літак Gulfstream G450, бортовий номер Т7 BRG, яким останнім часом користувався Козак, в даний час дійсно знаходиться за межами України.

За словами чиновника, зазначеним бортом можуть виконуватися комерційні рейси по світу: "За наявною інформацією, 12 лютого цей борт був орендований двома громадянами Білорусі, які прибули в Об'єднані Арабські Емірати для організації двох музичних концертів, анонсованих на березень цього року. Насправді, це все дуже легко перевірити".

Знати більше: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Нагадаємо: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.

Теми: Тарас КозакПрикордонна служба
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