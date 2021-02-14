Пограничники рассказали, кто мог улететь в ОАЭ на самолете Козака

В Госпогранслужбе заверяют, что народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак не может находиться сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, так как в последнее время не выезжал с территории из Украины.

Источник: глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в комментарии Интерфакс-Украина

Детали: 12 февраля самолет, которым пользуется Тарас Козак, совершил посадку в Абу-Даби в ОАЭ. О его присутствии на борту ничего не сообщалось.

В Госпогранслужбе в ответ на данную информацию сообщили, что подсанкционный нардеп не выезжал из Украины, а значит не может сейчас находится в Эмиратах. При этом самолет Gulfstream G450, о котором шла речь, был арендован гражданами Беларуси и действительно улетел в Арабские Эмираты.

Прямая речь: "Упомянутый вами депутат в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последний раз гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов".

Дополнительно: Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что частным самолетом, которым пользуется депутат Козак, полетел в ОАЭ кто-то из его ближайших соратников, глава Госпогранслужбы сказал: "Это опять-таки не соответствует действительности и все гораздо проще - если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украину не оставляли".

При этом руководитель погранведомства рассказал, что самолет "Gulfstream G450", бортовой номер Т7 BRG, которым в последнее время пользовался Козак, в настоящее время действительно находится за пределами Украины.

По словам Дейнеко, указанным бортом могут выполняться коммерческие рейсы по миру: "По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года. На самом деле, это все очень легко проверить".

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Напомним: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональные санкции в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 юридических лиц в его собственности.