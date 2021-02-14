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ДБР розслідує загибель трьох військових на Донбасі

Неділя, 14 лютого 2021, 18:42
фото ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території в районі Новолуганського.

Джерело: ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)".

Пряма мова в.о. директора ДБР Олексія Сухачова: "Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців".

Деталі: Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Керівництво ДБР тримає розслідування на особистому контролі.

Передісторія:

  • 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових.
  • В Офісі президента назвали імена загиблих: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Українська правда
Теми: ДБРОб'єднані сили на Донбасі
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