ДБР розслідує загибель трьох військових на Донбасі
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території в районі Новолуганського.
Джерело: ДБР
Дослівно: "За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)".
Пряма мова в.о. директора ДБР Олексія Сухачова: "Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців".
Деталі: Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Керівництво ДБР тримає розслідування на особистому контролі.
Передісторія:
- 14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових.
- В Офісі президента назвали імена загиблих: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).