ДБР розслідує загибель трьох військових на Донбасі

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку із смертю трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території в районі Новолуганського.

Джерело: ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану)".

Пряма мова в.о. директора ДБР Олексія Сухачова: "Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців".

Деталі: Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група ТУ ДБР у м. Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. Керівництво ДБР тримає розслідування на особистому контролі.

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