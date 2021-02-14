ГБР расследует гибель трех военных на Донбассе

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории в районе Новолуганского.

Источник: ГБР

Дословно: "По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)".

Прямая речь и.о. директора ГБР Алексея Сухачова: "Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов".

Детали: Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в г. Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Руководство ГБР держит расследование на личном контроле.

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