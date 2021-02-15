ОПЗЖ "відмиває" Медведчука від нафтопроводу, а Козака – від торгівлі з ОРДЛО

Партія "Опозиційна платформа – За життя" опублікувала дві заяви, в яких спростовує зв'язок Віктора Медведчука з нафтопродуктопроводом "Самара – Західний напрямок", а також причетність фірм Тараса Козака до торгівлі з ОРДО й ОРЛО.

Джерело: сайт партії ОПЗЖ, політраду якої очолює Медведчук

Дослівно ОПЗЖ: "Ряд політиків і ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про нібито зв'язок нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" із Віктором Медведчуком. Заявляємо, що ні Медведчук, ні члени його сім'ї не мали і не мають ніякого відношення до згаданого активу, як і до поставок і реалізації дизельного палива і скрапленого газу".

Деталі: Партія Медведчука заявляє, що Верховний Суд України 1 липня 2020 року прийняв остаточне рішення у справі за позовом Віктора Медведчука до телеканалу "Прямий", Володимира Ар'єва, Назара Первака й Віктора Маруняка.

Суд закрив касаційне провадження за скаргою каналу "Прямий" на рішення Печерського райсуду Києва від 25 травня 2018 року і ухвалу Апеляційного суду Києва від 21 вересня 2018 року у справі №757/72583/17 за позовом Медведчука про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

За даними ОПЗЖ, суд визнав неправдивими заяви в ефірі програми "Закрита зона", в тому числі фразу: "Певні сегменти міждержавної торгівлі між Росією і Україною саме в паливно-енергетичному секторі так чи інакше контролює Медведчук. У першу чергу це поставка дизельного палива по нафтопроводу, яка контролюється близькими до Медведчука людьми, і вже актуальна тема... скраплений газ".

11 лютого 2021 року колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" (Інституту азотної промисловості й продуктів органічного синтезу) повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями за неправдивий висновок до суду, в результаті чого фірма "ПрикарпатЗахідтранс" заволоділа частиною магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок ".

Як писала "Ліга.Бізнес", компанією "ПрикарпатЗахідтранс" володіють білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер, останнього пов'язують із оточенням Медведчука.

"ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує близько 800 км нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", за яким дизельне паливо з Росії й Білорусі качають для України і транзиту до Європи.

Інші подробиці: У свою чергу, Тарас Козак спростував статтю на "Українській правді", назвавши "домислами" ув'язку діяльності його фірм із торгівлею товарами з ОРДЛО.

Козак заявив, що всі приналежні йому компанії "працюють виключно в рамках українського законодавства і заборонену українським законодавством діяльність із тимчасово непідконтрольними територіями України не ведуть".

Нардеп від ОПЗЖ також запевнив, що гроші на фінансування телеканалів у нього є – і вони легальні: мовляв, у 2017-2019 роках він сплатив до бюджету України понад 42 млн грн податків "з абсолютно прозорого і законного бізнесу, що не викликав жодних питань і заяв із боку податкових та контролюючих органів".

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