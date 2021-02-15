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Кабмин собрался вне очереди и рассмотрел законопроект об увольнении Сытника - Шабунин

Понедельник, 15 февраля 2021, 13:36

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что Кабинет министров в понедельник рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, "которым увольняет действующего директора НАБУ".

Источник: сообщение Шабунина в Facebook, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в комментарии УП

Прямая речь Шабунина: "Соответствующее правку (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров было добавлено к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ.

Кстати, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему Директора. Конкурсная комиссии: 3-х членов делегирует СНБО, 6 - КМУ (из них 3 международные эксперты).

По нашей информации, освобождение Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19".

Детали: Мокан в комментарии УП подтвердил, что Кабмин в понедельник собрался вне очереди и рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины".

По его словам Кабмин поддержал его и "с доработкой" отправит в Раду. С текстом проекту можно будет ознакомиться позднее.

В Офисе президента пока эту информацию не комментируют.

Предыстория:

  • 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса. Речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.
  • Согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ. Он может уйти с поста только сам.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявлял, что Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
  • Президент Владимир Зеленский в ноябре 2020 года заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоупцийного бюро Артемом Сытником несмотря на решение Конституционного суда.

Александр Шумилин, УП
Темы: Кабинет министровЗеленскийНАБУ


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