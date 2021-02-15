Обвинувачувана у вбивстві Шеремета лікарка Кузьменко буде балотуватися в Раду
Понеділок, 15 лютого 2021, 14:44
Лікарка Юлія Кузьменко, обвинувачувана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Покровську.
Джерело: повідомлення на сайті "ЄС", повідомлення нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини у Facebook
Пряма мова Федини: "По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від Європейської Солідарності балотуватиметься Юля Кузьменко".
Деталі: У повідомленні на сайті партії вказується, що Кузьменко висунули у кандидати під час з’їзду "у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій".
Передісторія:
- У грудні 2020 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині, обраний в якому позафракційний нардеп Руслан Требушкін склав повноваження нардепа, оскільки став мером Покровська.
- За інформацією ЦВК раніше зареєстрували двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову – в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).
- 11 серпня 2020 року після 8 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт.
Українська правда