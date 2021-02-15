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Обвинувачувана у вбивстві Шеремета лікарка Кузьменко буде балотуватися в Раду

Понеділок, 15 лютого 2021, 14:44
Обвинувачувана у вбивстві Шеремета лікарка Кузьменко буде балотуватися в Раду

Лікарка Юлія Кузьменко, обвинувачувана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Покровську.

Джерело: повідомлення на сайті "ЄС", повідомлення нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини у Facebook

Пряма мова Федини: "По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля)  від Європейської Солідарності балотуватиметься Юля Кузьменко".

Деталі: У повідомленні на сайті партії вказується, що Кузьменко висунули у кандидати під час з’їзду "у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій".

Передісторія:

  • У грудні 2020 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50 на Донеччині, обраний в якому позафракційний нардеп Руслан Требушкін склав повноваження нардепа, оскільки став мером Покровська.
  • За інформацією ЦВК раніше зареєстрували двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову – в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).
  • 11 серпня 2020 року після 8 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт.

Українська правда

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Теми: Справа ШереметаВерховна Радавибори
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