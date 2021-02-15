Лікарка Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета, буде балотуватися на довиборах у Верховну Раду на 50 окрузі в Покровську.

Джерело: повідомлення на сайті "ЄС", повідомлення нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини у Facebook

Пряма мова Федини: "По Донеччині по виборчому округу №50 (Покровськ, Мирноград, Добропілля) від Європейської Солідарності балотуватиметься Юля Кузьменко".

Деталі: У повідомленні на сайті партії вказується, що Кузьменко висунули у кандидати під час з’їзду "у відповідь на численні звернення ветеранських та волонтерських громадських організацій".

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