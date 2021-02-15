Подозреваемая в убийстве Шеремета врач Кузьменко будет баллотироваться в Раду
Понедельник, 15 февраля 2021, 15:44
Врач Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Покровске.
Источник: сообщение на сайте партии "ЕС", нардеп от "Европейской солидарности" София Федина в Facebook
Прямая речь Федыны: "По Донецкой области по избирательному округу №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от Европейской Солидарности будет баллотироваться Юля Кузьменко".
Детали: В сообщении на сайте партии указывается, что Кузьменко выдвинули в кандидаты на съезде "в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций".
Предыстория:
- В декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области, избранный в котором внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил полномочия нардепа, поскольку стал мэром Покровская.
- По информации ЦИК ранее зарегистрировали двух кандидатов в народные депутаты Украины: Виктория Шилова - в ОВО № 50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка - в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область).
- 11 августа 2020 после 8 месяцев СИЗО Кузьменко отпустили под домашний арест.