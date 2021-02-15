Врач Юлия Кузьменко, обвиняемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Покровске.

Источник: сообщение на сайте партии "ЕС", нардеп от "Европейской солидарности" София Федина в Facebook

Прямая речь Федыны: "По Донецкой области по избирательному округу №50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от Европейской Солидарности будет баллотироваться Юля Кузьменко".

Детали: В сообщении на сайте партии указывается, что Кузьменко выдвинули в кандидаты на съезде "в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций".

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