У Білорусі ще десятьох людей визнали політв’язнями - у країні таких більше 250

Правозахисники в Білорусі визнали політичними в’язнями ще 10 громадян – таким чином кількість політв’язнів у країні сягнула 256 осіб.

Джерело: заява правозахисних організацій на сайті правозахисного центру "Весна"

Деталі: У заяві йдеться про те, що низка громадян були звинувачені через нібито масові заворушення та дії, що порушують громадський порядок. Мова йде про Арсенія Синяка, Романа Яхина, Данила Чемоданова, Олександра Телешмана, Микиту Литвиненка, Євгенію Пекач, В'ячеслава Костючика, Сергія Мовшука, Дмитра Тура, Олександра Нурдінова.

Правозахисники визнають цих громадян політичними в'язнями, а звинувачення - як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань та вираженням своєї думки щодо оголошених результатів білоруських виборів.

Всіх політичних в'язнів правозахисники вимагають звільнити, та припинити політичні репресії щодо громадян країни.

Згідно з списком політв’язнів на сайті "Весни", у Білорусі є вже 256 "в’язнів сумління"

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