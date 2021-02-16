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У Білорусі ще десятьох людей визнали політв’язнями - у країні таких більше 250

Вівторок, 16 лютого 2021, 05:30

Правозахисники в Білорусі визнали політичними в’язнями ще 10 громадян – таким чином кількість політв’язнів у країні сягнула 256 осіб.

Джерело: заява правозахисних організацій на сайті правозахисного центру "Весна"

Деталі:  У заяві йдеться про те, що низка громадян були звинувачені через нібито масові заворушення та дії, що порушують громадський порядок. Мова йде про Арсенія Синяка, Романа Яхина, Данила Чемоданова, Олександра Телешмана, Микиту Литвиненка, Євгенію Пекач, В'ячеслава Костючика, Сергія Мовшука, Дмитра Тура, Олександра Нурдінова.

Правозахисники визнають цих громадян політичними в'язнями, а звинувачення - як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань та вираженням своєї думки щодо оголошених результатів білоруських виборів.

Всіх політичних в'язнів правозахисники вимагають звільнити, та припинити політичні репресії щодо громадян країни.

Згідно з списком політв’язнів на сайті "Весни", у Білорусі є вже 256 "в’язнів сумління"

Передісторія:

  • З серпня 2020 року в Білорусі тривають протести, пов’язані з оголошенням результатів президентських виборів, згідно з якими переміг білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Україна та багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.
  • Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Київ готовий до співпраці з білоруською опозицією, за умови, що вони чітко артикулюють свою позицію щодо питання окупації Росією Криму та війни на Донбасі.
  • Наразі у Білорусі судять двох журналісток через стрім акцій протесту, який вони вели у помешканні на 14-му поверсі будинку, куди їх запросили господарі. Після завершення мітингу спецпризначенці зі зброєю розбили двері в квартиру та схопили дівчат.

Українська правда
Теми: Білорусьполітв'язні
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