Степанов назвав елементом війни проти нього справу про закупівлю вакцин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, МОЗ надасть НАБУ документи про переговори з поставниками вакцин.

Джерело: Степанов на брифінгу 16 лютого

Пряма мова: "Сьогодні зранку Міністерство охорони здоров'я отримало нарешті від Національного антикорупційного бюро вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID-19. Я одразу ж дав усі доручення щодо підготовки всіх необхідних документів. Для їх підготовки визначено 3 дні, але я думаю, шо протягом доби усі ці документи будуть передані в НАБУ.

Я думаю, що я – сама зацікавлена особа, щоб усе це розслідування було проведено достатньо швидко і достатньо ефективно, щоб у цьому питанні була поставлена крапка. А крапка тут єдина: під справою немає будь-якого глузду (сенсу – ред.) щодо самих обвинувачень.

Я впевнений, що це – один із інструментів інформаційної війни, яка ціленаправлено ведеться проти мене і моєї команди в міністерстві вже протягом 11 місяців, весь час мого перебування на посаді".

Деталі: За словами Степанова, комусь не подобається його "боротьба за українських лікарів та медицину", але в їхньому арсеналі "не існує такої зброї", яка б змусила його відмовитися від цієї боротьби, і з ним не вдасться домовитися.

Голова МОЗ також застеріг, що наслідки цих "нападок" будуть стосуватися всіх українців, бо виробники вакцин втрачають довіру до України: мовляв, через такі "інформаційні атаки" компанії-виробники вже неохоче говорять про подальшу співпрацю.

Степанов вважає, що його опоненти намагаються зірвати вакцинацію і підштовхнути Україну до закупки російської вакцини.

Нагадаємо: 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

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