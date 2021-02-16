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Степанов назвал элементом войны против него дело о поставках вакцин

Вторник, 16 февраля 2021, 09:28
Степанов назвал элементом войны против него дело о поставках вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, Минздрав предоставит НАБУ документы о переговорах с поставщиками вакцин.

Источник: Степанов на брифинге 16 февраля

Прямая речь: "Сегодня утром Министерство здравоохранения получило наконец от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. Я сразу же дал все поручения по подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определены 3 дня, но я думаю, шо в течение суток все эти документы будут переданы в НАБУ.

Я думаю, что я – самое заинтересованное лицо, чтобы все это расследование было проведено достаточно быстро и достаточно эффективно, чтобы в этом вопросе была поставлена ​​точка. А точка здесь одна: под делом нет никакого смысла, в самих обвинениях.

Я уверен, что это – один из инструментов информационной войны, которая целенаправленно ведется против меня и моей команды в министерстве уже в течение 11 месяцев, все время моего пребывания на должности".

Детали: По словам Степанова, кому-то не нравится его "борьба за украинских врачей и медицину", но в их арсенале "не существует такого оружия", которое заставило бы его отказаться от этой борьбы, и с ним не удастся договориться.

Глава МОЗ также предостерег, что последствия этих "нападок" будут касаться всех украинцев, потому производители вакцин теряют доверие к Украине: мол, из-за таких "информационных атак" компании-производители уже неохотно говорят о дальнейшем сотрудничестве.

Степанов считает, что его оппоненты пытаются сорвать вакцинацию и подтолкнуть Украину к закупке российской вакцины.

Напомним: 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Знать больше: Прививки против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кому и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП
Темы: СтепановМинздраввакцинацияCovid-2019НАБУ
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