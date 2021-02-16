За 2 місяці Україна не отримала підтвердження загибелі цивільного на кордоні з Росією

Україна вже більше двох місяців не може отримати від РФ підтвердження загибелі на кордоні свого громадянина.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує відповідь на запит МЗС

Пряма мова: "Незважаючи на неодноразові звернення Посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ та правоохоронних органів РФ, станом на 15 лютого 2021 року російська сторона офіційно не підтвердила факт загибелі Євгена Голубєва на території Росії… Офіційна інформація щодо обставин загибелі Євгена Голубєва у МЗС України наразі відсутня".

Деталі: За даними Радіо Свобода, на території Росії в ніч на 4 грудня загинув українець із Сумської області, росіянин за національністю Євген Голубєв, 1993 року народження.

У той же час, за даними ФСБ, у ніч на 4 грудня трапилася перестрілка, коли троє осіб намагалися перейти кордон Росії: одна людина загинула, двоє зникли. Вони нібито повернулися на територію України.

Державна прикордонна служба України не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.

Крім того, у МЗС України дадають, що за даними МЗС Росії, Голубєв залишив територію РФ 30 березня 2019 року.

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