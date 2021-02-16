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ЦПК: Кабмін своїм законопроєктом дає повноваження Ситника його заступнику

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:34
ЦПК: Кабмін своїм законопроєктом дає повноваження Ситника його заступнику

Центр протидії корупції проаналізував текст урядового законопроєкту №5070, який визначає нову конкурсну процедуру щодо призначення директора НАБУ і змінює статус бюро.

Джерело: Центр протидії корупції

Пряма мова глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Очевидно, що причиною цього проєкту є бажання призначити "ручного" директора НАБУ, який за одним дзвінком з банкової буде блокувати справи щодо "татарових" або навпаки порушувати щодо ворогів Зеленського".

Деталі: У ЦПК стверджують, що у разі прийняття цього законопроєкту, повноваження глави НАБУ фактично отримає і директор, і виконуючий обов’язки директора, що ставить під сумнів легітимність будь-яких рішень керівництва бюро. 

Зокрема, у перехідних положеннях закону прописано, що обов’язки глави НАБУ до обрання нового директора виконуватиме перший заступник.

Водночас, у тексті законопроєкту не йдеться про те, що відбудеться із чинним директором Артемом Ситником. 

У ЦПК відзначають, що таким чином, до обрання нового директора НАБУ Ситник і його перший заступник Гізо Углави будуть мати повноваження директора. 

У центрі вважають, що ця проблема існуватиме до квітня 2022 року, доки не спливе 7-річний строк призначення Ситника.

Нова конкурсна процедура з обрання директора НАБУ визначає таку конфігурацію конкурсної комісії: 9 членів, 3 з яких визначає очолювана президентом РНБО, 3 визначає Кабмін самостійно і ще 3 також Кабмін, але за пропозицією партнерів України в сфері антикорупції. Рішення прийматимуться більшістю голосів 5-ма членами комісії.

Також, згідно із запропонованим законопроєктом, НАБУ стає органом виконавчої влади та підпорядковується Кабміну, зберігаючи при цьому певну незалежність від уряду.

Передісторія:

  • Згідно з чинним законодавством, відкликання з посади очільника НАБУ (нині відомство очолює Артем Ситник) не існує.
  • 15 лютого стало відомо, що Кабінет міністрів розглянув і передасть до Верховної Ради законопроєкт, який регулює роботу НАБУ і зокрема може стати підставою звільнення директора НАБУ.
  • Законопроєкт надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора. Протягом відбору нового директора його повноваження виконуватиме перший заступник. Наразі першим заступником Ситника є Гізо Углава.
  • У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський запевнив послів G7, що гарантує збереження посади директора НАБУ Артемом Ситником.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУЦПКСитник
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