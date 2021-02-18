Школярки в Умані наковталися пігулок, щоб привернути до себе увагу – поліція
Уманські школярки, які 17 лютого на Черкащині отруїлися пігулками, зробили це не через челендж, а щоб привернути до себе увагу.
Джерело: речниця поліції Черкащини Зоя Вовк в коментарі місцевому виданню "Про все"
Пряма мова Вовк: "Кіберполіція промоніторила дзвінки постраждалих, їхні соцмережі. Версія про челендж була відкинута. Одна з дівчат є проблемною. Не знаходить порозуміння в родині. Подруга також вважає, що отримує від рідних мало уваги. Тому таким чином вони вирішили привернути до себе увагу. До того ж, тут ще й має місце нерозділене кохання".
Деталі: У лікарні повідомили, що пацієнтки в лікарні, їм надається допомога.
Відомо, що дівчатка принесли препарат у школу, а прийняли, ймовірно, після 4 уроку, розповідає директор навчального закладу Тетяна Глущук.
Пряма мова Глущук: "Після 4-го уроку, хвилин 5 побувши в класі, вийшли на перерву. Через півгодини одній стало зле. Двічі просилась вийти. Вчитель відправила до медсестри. Медпрацівник виявила, що дівчинка має високий тиск і зателефонувала батькам. Ті сказали, що таке в неї буває. Прийшли й забрали її.
Іншу восьмикласницю забрали одразу після її подруги. Медсестра сказала, що симптоми схожі на отруєнням медпрепаратами. Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей на Київщині. Обидві школярки вчаться в паралельних класах. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток".
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Що було раніше:
- В Умані дві восьмикласниці наковтались пігулок "Дротаверин" в школі та потрапили до лікарні.
- 16 лютого стало відомо, що в місті Боярка на Київщині дві учениці 7 класу отруїлися невідомими речовинами, в результаті чого одна дитина померла.
- Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба припустив, що отруєння 12-річних школярок в Боярці пов'язано "з небезпечними інтернет-іграми".
- Поліція повідомила, що учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і вжили кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Дівчат у несвідомому стані знайшли однокласниці, які забили на сполох.
- У Департаменті захисту дітей запевняють, що дівчатка не мали суїцидальних нахилів та проблем у родині.