Школярки в Умані наковталися пігулок, щоб привернути до себе увагу – поліція

Уманські школярки, які 17 лютого на Черкащині отруїлися пігулками, зробили це не через челендж, а щоб привернути до себе увагу.

Джерело: речниця поліції Черкащини Зоя Вовк в коментарі місцевому виданню "Про все"

Пряма мова Вовк: "Кіберполіція промоніторила дзвінки постраждалих, їхні соцмережі. Версія про челендж була відкинута. Одна з дівчат є проблемною. Не знаходить порозуміння в родині. Подруга також вважає, що отримує від рідних мало уваги. Тому таким чином вони вирішили привернути до себе увагу. До того ж, тут ще й має місце нерозділене кохання".

Деталі: У лікарні повідомили, що пацієнтки в лікарні, їм надається допомога.

Відомо, що дівчатка принесли препарат у школу, а прийняли, ймовірно, після 4 уроку, розповідає директор навчального закладу Тетяна Глущук.

Пряма мова Глущук: "Після 4-го уроку, хвилин 5 побувши в класі, вийшли на перерву. Через півгодини одній стало зле. Двічі просилась вийти. Вчитель відправила до медсестри. Медпрацівник виявила, що дівчинка має високий тиск і зателефонувала батькам. Ті сказали, що таке в неї буває. Прийшли й забрали її.

Іншу восьмикласницю забрали одразу після її подруги. Медсестра сказала, що симптоми схожі на отруєнням медпрепаратами. Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей на Київщині. Обидві школярки вчаться в паралельних класах. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток".

Читайте також: Дитяча смерть через челендж з таблетками: як батькам вберегти своє чадо від небезпечних ігор в соцмережах

Що було раніше: