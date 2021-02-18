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Школьницы в Умани наглотались таблеток, чтобы привлечь к себе внимание – полиция

Четверг, 18 февраля 2021, 19:55

Уманские школьницы, которые 17 февраля в Черкасской области отравились таблетками, сделали это не из-за челлендж, а чтобы привлечь к себе внимание.

Источник: пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк в комментарии местному изданию "Про все"

Прямая речь Вокк: "Киберполиция изучила звонки пострадавших, их соцсети. Версия о челлендже была отвергнута. Одна из девушек является проблемной. Не находит понимания в семье. Подруга также считает, что получает от родных мало внимания. Таким образом они решили привлечь к себе внимание. К тому же, здесь еще и имеет место неразделенная любовь".

Детали: В больнице сообщили, что пациентки в больнице, им оказывается помощь.

Известно, что девочки принесли препарат в школу, а приняли, вероятно, после 4 урока, рассказывает директор учебного заведения Татьяна Глущук.

Прямая речь Глущук: "После 4-го урока, минут 5 побывав в классе, вышли на перерыв. Через полчаса одной стало плохо. Дважды просилась выйти. Учитель отправила к медсестре.  Медработник обнаружила, что девочка имеет высокое давление и позвонила родителям. Те сказали, что такое у нее бывает. Пришли и забрали ее.

Другую восьмиклассницу забрали сразу после ее подруги. Медсестра сказала, что симптомы похожи на отравление медпрепаратами. Оказалось, что одна из девушек вместе с родителями накануне смотрели сюжет об отравлении детей в Киевской области. Обе школьницы учатся в параллельных классах.  Незадолго до отравления среди учеников еще и проводили разъяснения после случая в Боярке.  Подростки хотели попробовать, что будет от приема 10 таблеток".

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Предыстория:

  • 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.
  • Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".
  • Полиция сообщила, что ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблетокв помещении школы.  Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Темы: Черкасская областьдети


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