Степанов летит в Индию проконтролировать отправку COVID-вакцин в Украину
Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из Киева в Пуне, что в Индии, чтобы проконтролировали отправку партии вакцин от коронавируса.
Источник: Степанов в Facebook
Детали: Отмечается, что министр будет лететь из Киева в Пуне через Дубай и Дели - в конечной точке должен быть через 17 часов.
Прямая речь Степанова: "Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас.
Поэтому основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford / AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем.
Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает.
Справка: Serum Institute of India по контракту должен поставить в Украину вакцину AstraZeneca. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.
В целом Украина договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.
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Напомним:
- Степанов обещает, что 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до конца недели будут уже в Украине.
- Вакцинация против коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Однако 14 февраля оказалось, что поставки вакцин, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, "немного задерживаются".