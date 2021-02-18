Степанов летит в Индию проконтролировать отправку COVID-вакцин в Украину

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из Киева в Пуне, что в Индии, чтобы проконтролировали отправку партии вакцин от коронавируса.

Источник: Степанов в Facebook

Детали: Отмечается, что министр будет лететь из Киева в Пуне через Дубай и Дели - в конечной точке должен быть через 17 часов.

Прямая речь Степанова: "Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас.

Поэтому основная задача - к уже законтрактованным 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford / AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем.

Отправку первой партии проконтролирую на месте. Важность груза обязывает.

Справка: Serum Institute of India по контракту должен поставить в Украину вакцину AstraZeneca. Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

В целом Украина договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.

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