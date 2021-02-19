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Оголошення вироку Стерненку відклали

П'ятниця, 19 лютого 2021, 10:03
Оголошення вироку Стерненку відклали

Приморський суд Одеси відклав оголошення вироку активісту Сергію Стерненку на 23 лютого.

Джерело: Facebook-сторінка Стерненка

Деталі: Справа стосується викрадення людини, а саме депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. Потерпілий заявляє, що його викрали, били, катували і вимагали відмовитися від депутатського мандату.

8 вересня 2015 року Стерненка заарештували за підозрою у викраденні. Він тоді був лідером одеського "Правого сектора".

Обвинувачення просило позбавлення волі для Стерненка на 8 років із конфіскацією майна.

Передісторія: Щербич керував осередком проросійської партії "Родіна", а під час Революції його помічали в автобусі з організованими тітушками.

"Правий сектор" і ще кілька організацій скаржились на політика правоохоронцям.

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Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

Українська правда

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Теми: Стерненко
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