Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оголошення вироку Стерненку відклали

П'ятниця, 19 лютого 2021, 11:03

Приморський суд Одеси відклав оголошення вироку активісту Сергію Стерненку на 23 лютого.

Джерело: Facebook-сторінка Стерненка

Деталі: Справа стосується викрадення людини, а саме депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. Потерпілий заявляє, що його викрали, били, катували і вимагали відмовитися від депутатського мандату.

8 вересня 2015 року Стерненка заарештували за підозрою у викраденні. Він тоді був лідером одеського "Правого сектора".

Обвинувачення просило позбавлення волі для Стерненка на 8 років із конфіскацією майна.

Передісторія: Щербич керував осередком проросійської партії "Родіна", а під час Революції його помічали в автобусі з організованими тітушками.

"Правий сектор" і ще кілька організацій скаржились на політика правоохоронцям.

Читайте такожМайдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

Українська правда
Теми: Стерненко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому ветував закон про конкурси на держпосади

Оголошення вироку Стерненку відклали

фото, оновленоСудді дали 2 роки в'язниці за хабар і відмазування п'яного водія

"Укрпошта" перенесла з 23 лютого випуск марок, присвячених армії

інфографікаНова соцмережа Clubhouse всього за пів місяця зібрала 4,5 млн учасників

За добу в Україні 6531 новий випадок коронавірусу

Усі новини...
Стерненко
Стерненку скасували домашній арешт і віддали на поруки нардепу
Суд знову відправив Стерненка під нічний домашній арешт
Прокуратура вимагає арешту для Стерненка
Останні новини
13:22
У нідерландського дипломата у Києві поцупили велосипед: востаннє бачили під НАБУ
13:09
"Північний потік-2" будують ударними темпами до дня Росії – розвідка
12:57
Держава компенсуватиме 116 гривень за стоматолога і 720 гривень за ведення вагітності
12:55
Рада планує дозволити інвалідам перетинати кордон і КПВВ без черги
12:43
Грузія готується відкритись для українських туристів - джерела
12:40
До 20 тисяч за лісову пожежу: Рада підняла штрафи паліям екосистем
12:33
У Києві знову стрибок хворих на COVID, але одужань все ж більше
12:29
Шмигаль про МінАПК: Сьогодні міністерство повноцінно може працювати
12:09
відео Відновили тренувальні польоти Ан-26, які зупиняли через трагедію під Чугуєвом
12:05
фотоТуреччина видала українця, якого підозрюють в убивстві бізнесмена
Усі новини...