Оголошення вироку Стерненку відклали
Приморський суд Одеси відклав оголошення вироку активісту Сергію Стерненку на 23 лютого.
Джерело: Facebook-сторінка Стерненка
Деталі: Справа стосується викрадення людини, а саме депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича. Потерпілий заявляє, що його викрали, били, катували і вимагали відмовитися від депутатського мандату.
8 вересня 2015 року Стерненка заарештували за підозрою у викраденні. Він тоді був лідером одеського "Правого сектора".
Обвинувачення просило позбавлення волі для Стерненка на 8 років із конфіскацією майна.
Передісторія: Щербич керував осередком проросійської партії "Родіна", а під час Революції його помічали в автобусі з організованими тітушками.
"Правий сектор" і ще кілька організацій скаржились на політика правоохоронцям.
Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка
Передісторія:
- У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого, 1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.