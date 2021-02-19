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Оглашение приговора Стерненку отложили

Пятница, 19 февраля 2021, 11:03

Приморский суд Одессы отложил оглашение приговора активисту Сергею Стерненку на 23 февраля.

Источник: Facebook-страница Стерненка

Детали: Дело касается похищения человека, а именно депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Пострадавший заявляет, что его похитили, избивали, пытали и требовали отказаться от депутатского мандата.

8 сентября 2015 года Стерненка арестовали по подозрению в похищении. Он тогда был лидером одесского "Правого сектора".

Обвинение просит лишения свободы для Стерненка на 8 лет с конфискацией имущества.

Предыстория: Щербич руководил ячейкой пророссийской партии "Родина", а во время революции его замечали в автобусе с организованными титушками.

"Правый сектор" и еще несколько организаций жаловались на политика правоохранителям.

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Предыстория:

  • В 2018 году на Стерненко было совершено три покушения (7 февраля1 мая и 24 мая), в ходе третьего погиб один из двух нападавших. Полиция открывала производство об умышленном убийстве. Стерненко утверждает, что защищался.

Украинская правда
Темы: Стерненко


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