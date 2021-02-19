Оглашение приговора Стерненку отложили
Приморский суд Одессы отложил оглашение приговора активисту Сергею Стерненку на 23 февраля.
Источник: Facebook-страница Стерненка
Детали: Дело касается похищения человека, а именно депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Пострадавший заявляет, что его похитили, избивали, пытали и требовали отказаться от депутатского мандата.
8 сентября 2015 года Стерненка арестовали по подозрению в похищении. Он тогда был лидером одесского "Правого сектора".
Обвинение просит лишения свободы для Стерненка на 8 лет с конфискацией имущества.
Предыстория: Щербич руководил ячейкой пророссийской партии "Родина", а во время революции его замечали в автобусе с организованными титушками.
"Правый сектор" и еще несколько организаций жаловались на политика правоохранителям.
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Предыстория: