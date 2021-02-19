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Рада готується провести позачергове засідання

П'ятниця, 19 лютого 2021, 13:35

Проєкт закону про державну службу з пропозиціями президента Володимира Зеленського можуть розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук "Українській правді", коментар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова телеканалу "Рада", речниця президента Юлія Мендель у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Швидше за все, буде подання від президента України – і в порядку денному розгляд законопроєкту про державну службу, яка була заветована і повернута з пропозиціями президента". 

Пряма мова Разумкова: "Швидше за все, наступного тижня буде позачергова сесія. До мене звернулися колеги з тим, щоб видати їм підписні листи. Вони вже можуть їх отримати в апараті парламенту і почати збір підписів. Як тільки підписи з’являться - не пізніше, як у триденний строк, скликається позачергове засідання. Я думаю, що це відбудеться швидше".

Деталі: Голова парламенту додав, що народні депутати, які ініціюють позачергове засідання, пропонують розглянути на ньому ветований президентом закон щодо відновлення конкурсів на посади державної служби.

Речниця президента Юлія Мендель зазначила, що Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби і наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту заради відповідного закону.

За її словами, якщо не внести зміни до законів щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад держслужби та інших питань державної служби, то будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп.

Зокрема, йдеться про шахтарів, енергетиків, та всіх, чиї виплати погоджуються через відповідні міністерства та державні відомства. 

Мендель зазначила: "Відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена".

Передісторія:

  • Верховна Рада 16 лютого ухвалила законопроєкт, що передбачає оголошення конкурсів на посади, які займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину. Через пандемію керівники держорганів змогли в обхід конкурсних процедур призначати людей на посади у держслужбі.
  • Однак президент Володимир Зеленський повернув до парламенту закон про відновлення конкурсів на держслужбі із власними пропозиціями.
  • Зеленський просить парламент вилучити з закону норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною. На його думку, якщо народні депутати довго не призначають міністра, це може паралізувати міністерство.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що даний законопроєкт не розблоковує роботу Міністерства енергетики і залишає без зарплат усю енергетичну галузь, адже призначення Юрія Вітренка міністром енергетики вже двічі провалилося. 
  • В Євросоюзі неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.

Українська правда, доповнено
Теми: Верховна Рададержслужбазаконодавство


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