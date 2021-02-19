Рада готовится провести внеочередное заседание
Проект закона о государственной службе с предложениями президента Владимира Зеленского могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.
Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук "Украинской правде", комментарий главы Верховной Рады телеканалу "Рада" и пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook
Прямая речь Кравчук: "Скорее всего, будет представление от президента Украины – и в повестке дня рассмотрение законопроекта о государственной службе, которая была заветирована и возвращена с предложениями президента".
Прямая речь Разумкова: "Скорее всего, на следующей неделе будет внеочередная сессия. Ко мне обратились коллеги с тем, чтобы выдать им подписные листы. Они уже могут их получить в аппарате парламента и начать сбор подписей. Как только подписи появятся – не позднее, чем в трехдневный срок, созывается внеочередное заседание. Я думаю, что это произойдет быстрее".
Детали: Глава парламента добавил, что народные депутаты, которые инициируют внеочередное заседание, предлагают рассмотреть на нем ветированный президентом закон о возобновлении конкурсов на должности государственной службы.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей в государственной службе и будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента ради соответствующего закона.
По ее словам, если не внести изменения в законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей на госслужбе и других вопросов государственной службы, то будут невозможны выплаты для работников многих отраслевых групп.
В частности, речь идет о шахтерах, энергетиках и всех, чьи выплаты согласовываются через соответствующие министерства и государственные ведомства.
Мендель отметила: "Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена".
Предыстория:
- Верховная Рада 16 февраля приняла законопроект, предусматривающий объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина. Из-за пандемии руководители госорганов смогли в обход конкурсных процедур назначать людей на должности в госслужбе.
- Однако президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон о возобновлении конкурсов на госслужбе с собственными предложениями.
- Зеленский просит парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна. По его мнению, если народные депутаты долго не назначают министра, это может парализовать министерство.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что данный законопроект не разблокирует работу Министерства энергетики и оставляет без зарплат всю энергетическую отрасль, ведь назначение Юрия Витренко министром энергетики уже дважды провалилось.
- В Евросоюзе неоднократно призывали возобновить конкурсный отбор, подчеркивая, что это – центральный элемент реформы государственного управления.