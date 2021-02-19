Рада готовится провести внеочередное заседание

Проект закона о государственной службе с предложениями президента Владимира Зеленского могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук "Украинской правде", комментарий главы Верховной Рады телеканалу "Рада" и пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook

Прямая речь Кравчук: "Скорее всего, будет представление от президента Украины – и в повестке дня рассмотрение законопроекта о государственной службе, которая была заветирована и возвращена с предложениями президента".

Прямая речь Разумкова: "Скорее всего, на следующей неделе будет внеочередная сессия. Ко мне обратились коллеги с тем, чтобы выдать им подписные листы. Они уже могут их получить в аппарате парламента и начать сбор подписей. Как только подписи появятся – не позднее, чем в трехдневный срок, созывается внеочередное заседание. Я думаю, что это произойдет быстрее".

Детали: Глава парламента добавил, что народные депутаты, которые инициируют внеочередное заседание, предлагают рассмотреть на нем ветированный президентом закон о возобновлении конкурсов на должности государственной службы.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей в государственной службе и будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента ради соответствующего закона.

По ее словам, если не внести изменения в законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей на госслужбе и других вопросов государственной службы, то будут невозможны выплаты для работников многих отраслевых групп.

В частности, речь идет о шахтерах, энергетиках и всех, чьи выплаты согласовываются через соответствующие министерства и государственные ведомства.

Мендель отметила: "Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена".

Предыстория: