Рада готовится провести внеочередное заседание

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что проект закона о государственной службе с предложениями президента Владимира Зеленского рассмотрят на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Скорее всего, будет представление от президента Украины – и в повестке дня рассмотрение законопроекта о государственной службе, которая была заветирована и возвращена с предложениями президента".

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