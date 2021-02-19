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Рада готовится провести внеочередное заседание

Пятница, 19 февраля 2021, 13:35

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что проект закона о государственной службе с предложениями президента Владимира Зеленского рассмотрят на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

Источник: заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Скорее всего, будет представление от президента Украины – и в повестке дня рассмотрение законопроекта о государственной службе, которая была заветирована и возвращена с предложениями президента".

Предыстория:

  • Верховная Рада 16 февраля приняла законопроект, предусматривающий объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина. Из-за пандемии руководители госорганов смогли в обход конкурсных процедур назначать людей на должности в госслужбе.
  • Однако президент Владимир Зеленский вернул в парламент закон о возобновлении конкурсов на госслужбе с собственными предложениями.
  • Зеленский просит парламент изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна. По его мнению, если народные депутаты долго не назначают министра, это может парализовать министерство.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что данный законопроект не разблокирует работу Министерства энергетики и оставляет без зарплат всю энергетическую отрасль, ведь назначение Юрия Витренко министром энергетики уже дважды провалилось.
  • В Евросоюзе неоднократно призывали возобновить конкурсный отбор, подчеркивая, что это – центральный элемент реформы государственного управления.

Темы: Верховная Радагосслужбазаконодательство


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