РНБО вирішила переглянути давні сценарії дій на Донбасі

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила таємне рішення щодо перегляду сценаріїв щодо дій на Донбасі у зв'язку з загостренням ситуації в зоні Операції об'єднаних сил.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу

Пряма мова: "Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійно-снайперської діяльності з боку збройних формувань Російської Федерації, гинуть українські військові. Усе це вимагало негайного врегулювання зі сторони керівництва держави

Члени Ради національної безпеки й оборони України заслухали доповіді гловнокомнадувача Збройних сил України генерала Руслана Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки генерала Валерія Кондратюка…

Рішення з цього питання є закритим і таємним. Єдине можу сказати, що є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядалися 5 сценаріїв, як можуть застосовуватися на окупованій території Донецької та Луганської областей. Зараз усі ці 5 сценаріїв будуть підніматися – і відповідним структурам і посадовим особам президент дав вказівку переглянути всі ці речі і за необхідності робити нові редакції.

Наші військові в будь-який момент готові до засідання з цього приводу в разі необхідності".

Деталі: Данілов зазначив, що загалом на засіданні 19 лютого РНБО розглянула 6 питань.

Зокрема, вирішено накласти санкції на 19 юросіб та 8 фізосіб, серед яких кум Володимира Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Нагадаємо: У грудні 2019 року перед зустріччю лідерів "нормандського формату" у Парижі президент Володимир Зеленський провів нараду (3 грудня), на якій обговорили п’ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу, і закрите засідання РНБО (7 грудня), на якому затвердили один зі сценаріїв розвитку подій, що мав втілюватися як основний.

5 грудня 2019 року тоді ще помічник президента, а нині голова Офісу президента Андрій Єрмак у Лондоні заявив, що у команді Зеленського готові "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

На початку березня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що готовий вийти з переговорів із Росією через рік, якщо не буде прогресу з президентом РФ.