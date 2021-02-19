СНБО решил пересмотреть давние сценарии действий на Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял тайное решение о пересмотре сценариев относительно действий на Донбассе в связи с обострением ситуации в зоне Операции объединенных сил.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге

Прямая речь: "В последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионно-снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, гибнут украинские военные. Все это требовало немедленного урегулирования со стороны руководства государства

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки генерала Валерия Кондратюка...

Решение по этому вопросу является закрытым и тайным. Единственное могу сказать, что есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались 5 сценариев, которые могут применяться на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас все эти 5 сценариев будут подниматься – и соответствующим структурам и должностным лицам президент дал указание пересмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции.

Наши военные в любой момент готовы к заседанию по этому поводу в случае необходимости".

Детали: Данилов отметил, что в целом на заседании 19 февраля СНБО рассмотрел 6 вопросов.

В частности, наложены санкции на 19 юрлиц и 8 физлиц, среди которых кум Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Напомним: В декабре 2019 года перед встречей лидеров "нормандского формата" в Париже президент Владимир Зеленский провел совещание (3 декабря), на котором обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, и закрытое заседание СНБО (7 декабря), на котором утвердили один из сценариев развития событий, который должен был воплощаться как основной.

5 декабря 2019 тогда еще помощник президента, а ныне глава Офиса президента Андрей Ермак в Лондоне заявил, что в команде Зеленского готовы "построить стену" на Донбассе, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.

В начале марта 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что готов выйти из переговоров с Россией через год, если не будет прогресса с президентом РФ.