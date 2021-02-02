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Литва закликала ЄС до негайних санкцій проти РФ через вирок Навальному

Вівторок, 2 лютого 2021, 22:12

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що після вироку російському опозиціонеру Алексєю Навальному ЄС має негайно запровадити санкції проти відповідальних за його переслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

Габріелюс Ландсбергіс не виключає можливості того, що, якщо обговорення в ЄС займуть час, Литва може застосувати санкції до людей, які ініціювали арешт та ув'язнення російської опозиції.

"Я повинен визнати, що це рішення суду не стало сюрпризом. На засіданні міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі минулого тижня ми сказали, що існує велика ймовірність того, що Владімір Путін докладе всіх зусиль, щоб утримати Навального у в'язниці. Була обіцянка, що якщо Навальному буде призначено реальне ув'язнення, Європа введе санкції ", - сказав Ландсбергіс.

"Я сподіваюся, що ця обіцянка була реалістичною, тому ми повинні негайно повернутися до цього питання, не чекаючи нової Ради ЄС", - додав міністр.

За словами Ландсбергіса, він вже обговорював це питання з міністрами закордонних справ Латвії та Естонії у вівторок.

3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки й 8 місяців.

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