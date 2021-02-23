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Через спалах COVID-19 "Буковель" закриває кафе і ресторани

Вівторок, 23 лютого 2021, 13:04

Голова Франківської ОДА Андрій Бойчук зустрівся з керівництвом "Буковелю", вони вирішили закрити для відвідування кафе, бари і ресторани на території курорту та зайнятися інфраструктурою, аби біля підйомників люди дотримувалися карантинних вимог.

Джерело: пресслужба Івано-Франківської ОДА

Пряма мова Бойчука: "Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19…

Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей.

Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи".

Деталі: Так, під час зустрічі з керівництвом "Буковелю" визначили основні напрямки роботи курорту під час карантину: 

  • закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе;
  • створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;
  • дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;
  • широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи.

Бойчук їздив у "Буковель" спільно з керівництвом Нацполіції в області та Держпродспоживслужби.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.
  • В Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях на тиждень призупинять роботу розважальної інфраструктури і всіх закладів громадського харчування.
  • На Прикарпатті державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний шпиталь для хворих на COVID-19.
  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що причиною спалаху коронавірусу на Прикарпатті стали іноземні туристи і гірськолижний курорт "Буковель".
  • Відомо, що на початку року президент Володимир Зеленський і сам катався на лижах у "Буковелі".

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусКарпатиІвано-Франківська область


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