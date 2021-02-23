Через спалах COVID-19 "Буковель" закриває кафе і ресторани

Голова Франківської ОДА Андрій Бойчук зустрівся з керівництвом "Буковелю", вони вирішили закрити для відвідування кафе, бари і ресторани на території курорту та зайнятися інфраструктурою, аби біля підйомників люди дотримувалися карантинних вимог.

Джерело: пресслужба Івано-Франківської ОДА

Пряма мова Бойчука: "Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19…

Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей.

Зараз ми маємо докласти всіх зусиль, щоб перервати ланцюг розповсюдження хвороби, зокрема, змушені запровадити суворіші карантинні заходи".

Деталі: Так, під час зустрічі з керівництвом "Буковелю" визначили основні напрямки роботи курорту під час карантину:

закриття для відвідувачів ресторанів, барів та кафе;

створення на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;

дотримання мешканцями готелів соціальної дистанції та суворого маскового режиму;

широке інформування відпочиваючих про карантинні заходи.

Бойчук їздив у "Буковель" спільно з керівництвом Нацполіції в області та Держпродспоживслужби.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: