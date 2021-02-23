Из-за вспышки COVID-19 "Буковель" закрывает кафе и рестораны
Председатель Франковской ОГА Андрей Бойчук встретился с руководством "Буковеля", они решили закрыть для посещения кафе, бары и рестораны на территории курорта и заняться инфраструктурой, чтобы у подъемников люди придерживались карантинных требований.
Источник: пресс-служба Ивано-Франковской ОГА
Прямая речь Бойчука: "В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19...
Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей.
Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры".
Детали: Да, во время встречи с руководством "Буковеля" определили основные направления работы курорта во время карантина:
- закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе;
- создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;
- соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;
- широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.
Бойчук ездил в "Буковель" совместно с руководством Нацполиции в области и Госпродпотребслужбы.
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Напомним:
- Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.
- В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
- На Прикарпатье государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что причиной вспышки коронавируса на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт "Буковель".
- Известно, что в начале года президент Владимир Зеленский и сам катался на лыжах в "Буковеле".