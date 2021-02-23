Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Из-за вспышки COVID-19 "Буковель" закрывает кафе и рестораны

Вторник, 23 февраля 2021, 13:04

Председатель Франковской ОГА Андрей Бойчук встретился с руководством "Буковеля", они решили закрыть для посещения кафе, бары и рестораны на территории курорта и заняться инфраструктурой, чтобы у подъемников люди придерживались карантинных требований.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковской ОГА

Прямая речь Бойчука: "В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19...

Больше всего таких больных фиксируют в г. Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей.

Сейчас мы должны приложить все усилия, чтобы прервать цепь распространения болезни, в частности, вынуждены ввести строгие карантинные меры".

Детали: Да, во время встречи с руководством "Буковеля" определили основные направления работы курорта во время карантина:

  • закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе;
  • создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;
  • соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима;
  • широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Бойчук ездил в "Буковель" совместно с руководством Нацполиции в области и Госпродпотребслужбы.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • Ивано-Франковская область является лидером антирейтинга по суточному приросту больных COVID-19. В области переполнены больницы, предусмотренные для пациентов с коронавирусом. На Прикарпатье ввели карантинные ограничения "красного уровня" эпидемической опасности.
  • В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.
  • На Прикарпатье государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных COVID-19.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что причиной вспышки коронавируса на Прикарпатье стали иностранные туристы и горнолыжный курорт "Буковель".
  • Известно, что в начале года президент Владимир Зеленский и сам катался на лыжах в "Буковеле".

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусКарпатыИвано-Франковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 15:24Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ - источник

инфографикаУкраина обновила зоны карантина: 2 области "красные", 7 – "оранжевых"

Фото, видеоНа Киевщине накрыли банду хакеров, взламывавшую аккаунты чиновников

В Украине зарегистрировали вакцину Pfizer против COVID-19

Нацкорпус заблокировал предприятия Козака во Львове, была драка с полицией

Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей - Мендель

Все новости...
Covid-2019
В Украину доставили первую вакцину от COVID-19
В Украине зарегистрировали первую вакцину против COVID-19
COVID в Украине: 4 182 новых случая, выздоровлений чуть больше
Последние новости
17:54
В Нацбанке напомнили банкам условия обслуживания крымчан
17:42
обновлено от 15:24Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ - источник
17:40
фотоВ ООС назвали имя убитого утром военного
17:24
ЦИК зарегистрировала Вирастюка кандидатом в нардепы
17:00
Подозреваемый в убийстве журналистки на Мальте признал себя виновным
17:00
Адвокаты просят перевести Стерненко в Киев: в СИЗО Одессы есть угроза жизни
16:58
Нападение на работника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге: МИД требует расследования
16:50
Витренко: Минэнерго работает над переходом на одну платежку за газ и распределение
16:49
За год суды в Беларуси оправдали меньше процента осужденных
16:45
Нацсовет просит суд аннулировать лицензию канала Медведчука
Все новости...