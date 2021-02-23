Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексгенпрокурор Рябошапка став лауреатом премії Держдепу в сфері боротьби з корупцією

Вівторок, 23 лютого 2021, 17:24
Ексгенпрокурор Рябошапка став лауреатом премії Держдепу в сфері боротьби з корупцією
фото: офіс президента

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про вручення колишньому генеральному прокурору України Руслану Рябошапці нової премії Державного департаменту в сфері в боротьби з корупцією.

Джерело: заява Блінкена на сайті Держдепу, посольство України в США

Дослівно посольство: "Вітаємо колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією.

Очолений ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником".

Пряма мова Блінкена: "В усьому світі корупція загрожує безпеці та стабільності, заважає економічному зростанню, підриває демократію та права людини, знищує довіру громадськості до державних інституцій, сприяє міжнародній злочинності, та спустошує державні та приватні ресурси.

Адміністрація Байдена визнає, що досягнути успіху у боротьбі із цими проблемами можна лише у співпраці із відданими партнерами, сміливими людьми, які борються із корупцією та країнами, які працюють над втіленням своїх зобов'язань щодо міжнародних антикорупційних стандартів.

Через це, я оголошую нову премію Державного департаменту з боротьби з корупцією, яка вшановує осіб, які невтомно працювали, захищаючи прозорість, долали корупцію, та гарантували підзвітність у їх своїх країнах.

Деталі: У переліку лауреатів борці з корупцією з Албанії, Еквадору, Гватемали, Гвінеї, Індії, Лівії, Філіппін та інших країн.

Передісторія:

  • В березні 2020 року Верховна Рада звільнила Рябошапку.
  • Пізніше Рябошапка заявляв, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації. 

Читайте також: Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РябошапкаСШАкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Рябошапка
Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні
Вовк, Портнов і команда Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів – ЗМІ
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Останні новини
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Усі новини...
Реклама: