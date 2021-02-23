Ексгенпрокурор Рябошапка став лауреатом премії Держдепу в сфері боротьби з корупцією

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про вручення колишньому генеральному прокурору України Руслану Рябошапці нової премії Державного департаменту в сфері в боротьби з корупцією.

Джерело: заява Блінкена на сайті Держдепу, посольство України в США

Дослівно посольство: "Вітаємо колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією.

Очолений ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником".

Пряма мова Блінкена: "В усьому світі корупція загрожує безпеці та стабільності, заважає економічному зростанню, підриває демократію та права людини, знищує довіру громадськості до державних інституцій, сприяє міжнародній злочинності, та спустошує державні та приватні ресурси.

Адміністрація Байдена визнає, що досягнути успіху у боротьбі із цими проблемами можна лише у співпраці із відданими партнерами, сміливими людьми, які борються із корупцією та країнами, які працюють над втіленням своїх зобов'язань щодо міжнародних антикорупційних стандартів.

Через це, я оголошую нову премію Державного департаменту з боротьби з корупцією, яка вшановує осіб, які невтомно працювали, захищаючи прозорість, долали корупцію, та гарантували підзвітність у їх своїх країнах.

Деталі: У переліку лауреатів борці з корупцією з Албанії, Еквадору, Гватемали, Гвінеї, Індії, Лівії, Філіппін та інших країн.

Передісторія:

В березні 2020 року Верховна Рада звільнила Рябошапку.

Пізніше Рябошапка заявляв, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації.

Читайте також: Як Коломойський, Медведчук і Портнов руками "слуг" влаштували розправу над Рябошапкою