Зеленський знову скликає РНБО
Президент Володимир Зеленський прийняв рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони 26 лютого.
Джерело: поінформований співрозмовник УП, який має відношення до процесу підготовки засідання, пресекретар президента Юлія Мендель у коментарі УП
Деталі: За даними джерела УП, засідання скликається на 17:30 в приміщенні Офісу президента. Пізніше цю інформацію підтвердили УП в Офісі президента.
Пряма мова Мендель: "Завтра Президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки та оборони України. Усю важливу інформацію, можливу для публічного розголошення, Офіс президента повідомить в офіційному порядку".
Що передувало: 22 лютого президент Володимир Зеленський обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим наступні кроки після впровадження санкцій проти "кума Путіна" Віктора Медведчука.
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.