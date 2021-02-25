Зеленський знову скликає РНБО

Президент Володимир Зеленський прийняв рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони 26 лютого.

Джерело: поінформований співрозмовник УП, який має відношення до процесу підготовки засідання, пресекретар президента Юлія Мендель у коментарі УП

Деталі: За даними джерела УП, засідання скликається на 17:30 в приміщенні Офісу президента. Пізніше цю інформацію підтвердили УП в Офісі президента.

Пряма мова Мендель: "Завтра Президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки та оборони України. Усю важливу інформацію, можливу для публічного розголошення, Офіс президента повідомить в офіційному порядку".

Що передувало: 22 лютого президент Володимир Зеленський обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим наступні кроки після впровадження санкцій проти "кума Путіна" Віктора Медведчука.