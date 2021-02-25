Зеленский снова созывает СНБО
Президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля.
Источник: информированный собеседник УП, имеющий отношение к процессу подготовки заседания, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии УП
Детали: По данным источника УП, заседание созывается на 17:30 в помещении Офиса президента. Позже эту информацию подтвердили УП в Офисе президента.
Прямая речь Мендель: "Завтра Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всю важную информацию, возможную для публичного разглашения Офис президента сообщит в официальном порядке".
Что предшествовало: 22 февраля президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым следующие шаги после внедрения санкций против "кума Путина" Виктора Медведчука.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.