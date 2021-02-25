Зеленский снова созывает СНБО

Президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля.

Источник: информированный собеседник УП, имеющий отношение к процессу подготовки заседания, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, заседание созывается на 17:30 в помещении Офиса президента. Позже эту информацию подтвердили УП в Офисе президента.

Прямая речь Мендель: "Завтра Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всю важную информацию, возможную для публичного разглашения Офис президента сообщит в официальном порядке".

Что предшествовало: 22 февраля президент Владимир Зеленский обсудил с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым следующие шаги после внедрения санкций против "кума Путина" Виктора Медведчука.

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