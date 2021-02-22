Санкції проти Медведчука: Зеленський і Данілов обговорили наступні кроки

Президент Володимир Зеленський обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим наступні кроки після впровадження санкцій проти "кума Путіна" Віктора Медведчука.

Джерело: сайт Офісу президента

Дослівно: "Співрозмовники (Данілов та Зеленський – УП) також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони".

Деталі: Також Данілов поінформував Зеленського про актуальні загрози у фінансовій та енергетичній сферах України.

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