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Санкції проти Медведчука: Зеленський і Данілов обговорили наступні кроки

Понеділок, 22 лютого 2021, 17:16

Президент Володимир Зеленський обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим  наступні кроки після впровадження санкцій проти "кума Путіна" Віктора Медведчука.

Джерело: сайт Офісу президента

Дослівно: "Співрозмовники (Данілов та Зеленський – УП) також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони".

Деталі: Також Данілов поінформував Зеленського про актуальні загрози у фінансовій та енергетичній сферах України.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: ЗеленськийДаніловМедведчук


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