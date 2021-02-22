Санкції проти Медведчука: Зеленський і Данілов обговорили наступні кроки
Понеділок, 22 лютого 2021, 16:16
Президент Володимир Зеленський обговорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим наступні кроки після впровадження санкцій проти "кума Путіна" Віктора Медведчука.
Джерело: сайт Офісу президента
Дослівно: "Співрозмовники (Данілов та Зеленський – УП) також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони.
Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони".
Деталі: Також Данілов поінформував Зеленського про актуальні загрози у фінансовій та енергетичній сферах України.
Передісторія:
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список. Причиною називають фінансування тероризму.
- Санкції стосовно Марченко і цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків "Л-ДНР".
Українська правда