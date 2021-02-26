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Став відомий порядок денний засідання РНБО

П'ятниця, 26 лютого 2021, 12:28
Став відомий порядок денний засідання РНБО

На засіданні Ради національної безпеки і оборони 26 лютого розглянуть державну стратегію деокупації Криму, санкції та ще низку питань.

Джерело: пресцентр РНБО

Деталі: На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проект "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".

Члени РНБО України також обговорять питання стосовно: невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також застосування санкцій.

Що передувало: Увечері 25 лютого джерело УП повідомило, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення провести засідання Ради національної безпеки та оборони о 17.30 26 лютого.

Пізніше цю інформацію підтвердили "Українській правді" в Офісі президента.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: РНБО
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