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Боєць ООС підірвався на міні біля Луганського

Субота, 27 лютого 2021, 13:17

Поблизу Луганського внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні поранено українського військового.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Північ"

Дослівно: "Сьогодні, 27 лютого, неподалік населеного пункту Луганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2) отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються".

Що передувало: За добу 26 лютого на Донбасі 11 українських військовослужбовців дістали поранень або бойових травмувань.

Українська делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів та керівництва міжнародних організацій щодо поранення і бойових травм 11 українських військових за добу на Донбасі.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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