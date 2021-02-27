Боец ООС подорвался на мине возле Луганского

Вблизи Луганского в результате подрыва на противопехотной осколочной мине ранен украинский военный.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Север"

Дословно: "Сегодня, 27 февраля, недалеко от населенного пункта Луганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются".

Что предшествовало: За сутки 26 февраля на Донбассе 11 украинских военнослужащих получили ранения или боевые травмы.

Украинская делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров и руководства международных организаций относительно ранения и боевых травм 11 украинских военных за сутки на Донбассе.