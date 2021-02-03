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"Слуги народу" блокують трибуну наввипередки з ОПЗЖ

Середа, 3 лютого 2021, 08:46
Слуги народу блокують трибуну наввипередки з ОПЗЖ
Фото Олексія Гончаренка

Народні депутати від партії "Слуга народу" заблокували трибуну Верховної Ради, щоб не допустити туди представників партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя". 

Джерело: Telegram-канал Гончаренко 

Пряма мова Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"): "Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувала ОПЗЖ". 

 

Передісторія: 

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK. Спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.
  • Трансляцію каналів Медведчука почали припиняти сервіси на всіх платформах.
  • Медіахолдинг "Новости" вийшов із заявою про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZiK планують боротися за своє право бути в ефірі.
  • В Офісі президента заявили, що санкції проти Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із "чужорідної пропагандою".
  • Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко назвав "надзвичайною ситуацією й наступом на свободу слова" санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаОПЗЖМедведчуксанкціїСлуга народу
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