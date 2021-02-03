"Слуги народу" блокують трибуну наввипередки з ОПЗЖ

Народні депутати від партії "Слуга народу" заблокували трибуну Верховної Ради, щоб не допустити туди представників партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

Джерело: Telegram-канал Гончаренко

Пряма мова Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"): "Слуги блокують трибуну, щоб її не заблокувала ОПЗЖ".

Передісторія: