Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддю Вовка примусово приведуть в Антикорупційний суд

Середа, 3 лютого 2021, 15:17
Суддю Вовка примусово приведуть в Антикорупційний суд

Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду – ВАКС задовольнив відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба ВАКС у коментарі УП, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ЦПК: "Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

І це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК".

Деталі:  Повідомляється, що Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка. Але заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає. Потрібен лише дозвіл слідчого судді, який отримало НАБУ.

У ЦПК зазначають, що Вовк від осені ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.

  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Павло Вовк ОАСКНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Павло Вовк
Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва: між законністю та правомірністю 
Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК
Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів
Останні новини
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
Усі новини...
Реклама: