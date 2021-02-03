Суддю Вовка примусово приведуть в Антикорупційний суд

Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду – ВАКС задовольнив відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба ВАКС у коментарі УП, Центр протидії корупції у Telegram



Дослівно ЦПК: "Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

І це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК".

Деталі: Повідомляється, що Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка. Але заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає. Потрібен лише дозвіл слідчого судді, який отримало НАБУ.

У ЦПК зазначають, що Вовк від осені ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

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