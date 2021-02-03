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Суддю Вовка примусово приведуть в Антикорупційний суд

Середа, 3 лютого 2021, 16:17

Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду – ВАКС задовольнив відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Джерело: пресслужба ВАКС у коментарі УП, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ЦПК: "Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови Окружного адмінсуду Павла Вовка.

І це сталося попри надзвичайний тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, щодо якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК".

Деталі:  Повідомляється, що Вища рада правосуддя не дала дозволу на арешт Вовка. Але заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає. Потрібен лише дозвіл слідчого судді, який отримало НАБУ.

У ЦПК зазначають, що Вовк від осені ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом.

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Передісторія: 

  • У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • Наприкінці грудня 2020 року в НАБУ повідомили, що Вовк вже понад 3 місяці не з'являється на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів, у НАБУ намагалися оголосили Вовка у розшук, проте за місяць генпрокурор Ірина Венедіктова так і не відреагувала на ці клопотання.

  • На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику до ВАКС, де 3 лютого мало відбутися засідання з обрання запобіжного заходу. Детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Теми: Павло Вовк ОАСКНАБУ


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