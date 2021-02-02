Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк 1 лютого спочатку відмовився отримати від детективів Національного антикорупційного бюро клопотання про відсторонення його від посади, а ввечері того ж дня вкотре не прибув за повісткою про виклик до НАБУ.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Попри зухвалу поведінку підозрюваного, НАБУ довело до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду, де 3 лютого об 11:00 має відбутися засідання з обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Попри системний опір підозрюваних, НАБУ розслідує кримінального провадження за фактами зловживань суддів ОАСК. Слідство направило Генеральному прокурору проєкти клопотань до ВРП про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних, а також ініціювало перед Генеральним прокурором низку інших процесуальних дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

При цьому вже упродовж кількох місяців від Генпрокурора немає жодних рухів у напрямку розгляду зазначених клопотань. Цей факт, у свою чергу, лише підкріплює правовий нігілізм із боку підозрюваних, свідком якого є все суспільство".

Деталі: Бюро також оприлюднило відео, як детективи зачитували Вовку текст клопотання про відсторонення його від посади під час "прогулянки" поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів.

Нагадаємо: У грудні йому вже вручали повістку про виклик до Антикорупційного суду.

Того разу в НАБУ опублікували відео, на якому суддя Вовк без верхнього одягу біжить по засніженому тротуару, а детектив зачитує йому вимогу прийти на засідання суду.

В кінці відео Вовк викинув повістку зі своєї автівки та й втік.

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