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Детективы НАБУ поймали судью Вовка и вручили повестку

Четверг, 24 декабря 2020, 14:48

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в антикоррупционный суд.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Вовка ждут 5 января 2021 на судебном заседании.

На видео, которое опубликовали в НАБУ, судья Вовк без верхней одежды бежит по заснеженному тротуару, а детектив зачитывает ему требование прийти на заседание суда.

В конце видео Волк выбросил повестку из своей машины и убежал.

Повестку ему вручили во время празднования, которое организовал бывший народный депутат, президент одного из юридических вузов.

Кроме Вовка на праздновании присутствовали председатель и судьи Конституционного суда Украины, которые имеют "статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, создание искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей".

Волк более 3 месяцев не появлялся на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК.

В НАБУ сообщили, что из-за его неявки в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства: "генпрокурор без каких-либо причин и объяснений их не подписала и не направила в ВРП".

Отмечается, что 23 декабря Волк еще раз "продемонстрировал пренебрежительное отношение к требованиям закона" и не явился в ВАКС, где должно было происходить судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Суд отложил заседание до 5 января 2021 года. Начало - в 9:30.

В бюро считают абсурдной ситуацию, когда председатель суда игнорирует вызовы в другой суд и использует свой иммунитет, чтобы уклониться от уголовной ответственности.

Дословно НАБУ: "Отсутствие надлежащего реагирования на ситуацию со стороны генерального прокурора и Высшего совета правосудия, игнорирование инициированных НАБУ ходатайств свидетельствуют о системном кризисе в правоохранительной и судебной системе".

Следствие надеется, что 5 января заседание суда состоится и Вовку удастся избрать меру пресечения.

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Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк. В начале октября 2020 суд отстранил Холоднюка от должности, а позже тот подал в отставку.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда
Темы: Павел Вовк НАБУАнтикоррупционный судсуд


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