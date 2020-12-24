Детективы НАБУ поймали судью Вовка и вручили повестку

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в антикоррупционный суд.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Вовка ждут 5 января 2021 на судебном заседании.

На видео, которое опубликовали в НАБУ, судья Вовк без верхней одежды бежит по заснеженному тротуару, а детектив зачитывает ему требование прийти на заседание суда.

В конце видео Волк выбросил повестку из своей машины и убежал.

Повестку ему вручили во время празднования, которое организовал бывший народный депутат, президент одного из юридических вузов (Сергей Кивалов - УП).

Кроме Вовка на праздновании присутствовали председатель и судьи Конституционного суда Украины, которые имеют "статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, создание искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей".

По информации "Украинской правды" речь идет о ежегодном новогоднем корпоративе на базе киваловского института интеллектуальной собственности. Традиционно на корпоратив приходят судьи КС Виктор Кривенко и Виктор Городовенко, был и глава КС Александр Тупицкий.

Волк более 3 месяцев не появлялся на заседание суда, где ему должны избрать меру пресечения. Также повестки игнорировали в ОАСК.

В НАБУ сообщили, что из-за его неявки в суд, отсутствие по месту жительства, сокрытие от детективов, пытались объявили Вовка в розыск, однако за месяц генпрокурор Ирина Венедиктова так и не отреагировала на эти ходатайства: "генпрокурор без каких-либо причин и объяснений их не подписала и не направила в ВРП".

Отмечается, что 23 декабря Волк еще раз "продемонстрировал пренебрежительное отношение к требованиям закона" и не явился в ВАКС, где должно было происходить судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Суд отложил заседание до 5 января 2021 года. Начало - в 9:30.

В бюро считают абсурдной ситуацию, когда председатель суда игнорирует вызовы в другой суд и использует свой иммунитет, чтобы уклониться от уголовной ответственности.

Дословно НАБУ: "Отсутствие надлежащего реагирования на ситуацию со стороны генерального прокурора и Высшего совета правосудия, игнорирование инициированных НАБУ ходатайств свидетельствуют о системном кризисе в правоохранительной и судебной системе".

Следствие надеется, что 5 января заседание суда состоится и Вовку удастся избрать меру пресечения.

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