Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX доставити на орбіту Землі 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. При запуску використовувалася ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала СІМ подібних місій.

Джерело: Трансляція запуску. Видання Everyday Astronaut

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставила вантаж на орбіту, відбувся о 8:20:03 за київським часом (1:20 a.m. EST) з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Це 109-й запуск ракет покоління Falcon.

Через 8 хвилин 26 секунд після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлиться на безпілотну платформу "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані. Запуск 19-ї партії супутників Starlink заплановано в найближчі дні.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H