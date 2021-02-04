Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX доставити на орбіту Землі 18-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. При запуску використовувалася ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала СІМ подібних місій.

Джерело: Трансляція запуску. Видання Everyday Astronaut

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставила вантаж на орбіту, відбувся о 8:20:03 за київським часом (1:20 a.m. EST) з комплексу 39A (LC-39A) Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида. Це 109-й запуск ракет покоління Falcon.

Через 8 хвилин 26 секунд після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлиться на безпілотну платформу "Just Read the Instructions" в Атлантичному океані. Запуск 19-ї партії супутників Starlink заплановано в найближчі дні.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Довідка: Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 компанія Маска використовуватиме по десять разів, потім їх оглядатимуть, змінюватимуть зношені деталі та використовуватимуть ще до 90 разів.

Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх понад 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів. Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship.

Що передувало:

20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

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