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Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний

П'ятниця, 5 лютого 2021, 08:31
Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний
Фото МОЗ Омської області

Заступник головного лікаря з анестезіології і реанімації омської лікарні швидкої допомоги №1, де лікували Олексія Навального після отруєння "Новічком", Сергій Максимішин помер від серцевого нападу.

Джерело: МОЗ Омської області, "Відкриті медіа" з посиланням на прессекретаря МОЗ Омської області Галину Назарову, омський сайт NGS55.RU

Пряма мова Назарової: "Ніякого особливого підґрунтя немає. Людина хворіла, переживала за своїх родичів, він поховав батьків цього року. Він помер на роботі, у своїй реанімації, в якій працював. Він лежав у лікарні, його помістили в реанімацію, і він там помер".

Деталі: Колеги лікаря розповіли NGS55.RU, що моральне навантаження наклалося на навантаження Максимішина на роботі. Медику стало зле, його госпіталізували у власній операційній, але врятувати лікаря не вдалося.

Максимішину було 55 років.

За словами міністра охорони здоров'я Омської області Олександра Мураховського, Максимішин "віддав рідній лікарні 28 років, врятував тисячі людських життів".

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.
  • Головний лікар омської лікарні назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин. Там же заявили, що слідів отрути не знайшли. 
  • З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

"Українська правда" в Threads

Теми: НавальнийРосіямедицина
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