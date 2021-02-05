Раптово помер заступник головлікаря російської лікарні, де лежав Навальний

Заступник головного лікаря з анестезіології і реанімації омської лікарні швидкої допомоги №1, де лікували Олексія Навального після отруєння "Новічком", Сергій Максимішин помер від серцевого нападу.

Джерело: МОЗ Омської області, "Відкриті медіа" з посиланням на прессекретаря МОЗ Омської області Галину Назарову, омський сайт NGS55.RU

Пряма мова Назарової: "Ніякого особливого підґрунтя немає. Людина хворіла, переживала за своїх родичів, він поховав батьків цього року. Він помер на роботі, у своїй реанімації, в якій працював. Він лежав у лікарні, його помістили в реанімацію, і він там помер".

Деталі: Колеги лікаря розповіли NGS55.RU, що моральне навантаження наклалося на навантаження Максимішина на роботі. Медику стало зле, його госпіталізували у власній операційній, але врятувати лікаря не вдалося.

Максимішину було 55 років.

За словами міністра охорони здоров'я Омської області Олександра Мураховського, Максимішин "віддав рідній лікарні 28 років, врятував тисячі людських життів".

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