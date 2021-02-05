В "Слузі народу" відповіли на підготовку імпічменту: "Якісь садомазохістські фантазії"

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" не може ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського, оскільки не має на це ані можливостей, ані підстав.

Джерело: представник президента в Конституційному суді, народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Підстав і можливостей для початку реалізації процедури імпічменту у "Опозиційної платформи - За життя" немає і не буде".

Деталі: Відповідно до закону про імпічмент, для запуску процедури необхідне ухвалення рішення більшістю від конституційного складу Верховної Ради – 226 голосів. Вони є підставою для початку процедури імпічменту.

Проте, за словами Веніславського, ані 226 голосів, ні 150, необхідні для створення тимчасової слідчої комісії, ОПЗЖ точно не збере, адже інші опозиційні політичні сили парламенту підтримують рішення президента і Ради національної безпеки і оборони, про що вони неодноразово заявили.

Крім того, юридичною підставою для початку процедури імпічменту є вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Натомість, указ Зеленського щодо введення в дію рішення РНБО і застосування санкцій - це "дія, яка повністю відповідає конституційним повноваженням президента, закону про санкції і закону про РНБО".

За словами Веніславського, президент був зобов'язаний ввести в дію це рішення, тому що це конституційна вимога, і це рішення не містить жодних підстав, щоб звинуватити його в будь-яких протиправних діях.

Політичну складову заяв ОПЗЖ Веніславський назвав "якимись садомазохістськими фантазіями, які точно не будуть мати ніяких юридичних або політичних наслідків, а є виключно політичними маніпуляціями", і що самі ініціатори усвідомлюють , що подібні заяви "не мають ніяких перспектив".

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