Вовка не змогли доставити в суд: не знайшли

Главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка не доставили до Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу, бо не змогли його знайти.

Джерело: прокурор у справі Олег Макар, засідання суду, hromadske, ЦПК

Деталі: За словами прокурора, примусовий привід не змогли застосувати, бо Вовк був відсутній за всіма відомими адресами - проживання й місця роботи.

Сторона обвинувачення клопоче про повторний привід Вовка до суду.

Прокурор сказав, що суддя знав про судове засідання, але без поважної причини не з‘явилася до суду.

Слідчий суддя Андрій Біцюк вдруге задовольнив клопотання обвинувачення і дозволив НАБУ здійснити примусовий привід Вовка.

Наступний привід спробують здійснити на 16 лютого, на 14:00.

Журналісти зазначають, що станом на 13:00 Вовка в ОАСК не було. Крім того, в його приймальні повідомили, що глави суду не було на роботі.

Хоча раніше там переконували, що суддя з'являється на роботі щодня.

Цьому передувало: Павло Вовк ігнорує виклики до суду. На початку лютого НАБУ довело до відома Вовка зміст виклику у ВАКС: детективи зачитували голові ОАСК клопотання про відсторонення його від посади, йдучи за ним кілька кілометрів, а він навіть не зупинився.

Вовк уже кілька місяців не з'являється на засідання суду, де йому мають обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК. Через неявку Вовка до суду, відсутність за місцем проживання, уникання детективів, у НАБУ намагалися оголосити Вовка в розшук, проте генпрокурор Ірина Венедиктова не відреагувала на ці клопотання.

Передісторія:

У липні 2020 року НАБУ презентувало відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

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