Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Євроради після зустрічі зі Шмигалем анонсував візит в Україну

Вівторок, 9 лютого 2021, 21:19
Глава Євроради після зустрічі зі Шмигалем анонсував візит в Україну

Глава Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем анонсував візит до України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Мішеля.   

"Я передав Денису Шмигалю стійку підтримку відновлення України, реформ та боротьби з корупцією. ЄС єдиний і твердий у своїй позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності України. З нетерпінням чекаю можливості скоро приїхати в Україну", - написав глава Євроради у Twitter.

Речник Мішеля уточнив, що глава Євроради у березні відвідає Україну, а також Грузію, щоб підкреслити позицію ЄС щодо підтримки обох держав. 

Шмигаль після зустрічі з Мішелем висловив очікування, що засідання Ради асоціації Україна-ЄС, для участі в якому він прибув до Бельгії, забезпечить прогрес у подальшій інтеграції України до Євросоюзу. 

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Останні новини
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
Усі новини...
Реклама: