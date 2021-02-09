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Глава Євроради після зустрічі зі Шмигалем анонсував візит в Україну

Вівторок, 9 лютого 2021, 22:19

Глава Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем анонсував візит до України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Мішеля.   

"Я передав Денису Шмигалю стійку підтримку відновлення України, реформ та боротьби з корупцією. ЄС єдиний і твердий у своїй позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності України. З нетерпінням чекаю можливості скоро приїхати в Україну", - написав глава Євроради у Twitter.

Речник Мішеля уточнив, що глава Євроради у березні відвідає Україну, а також Грузію, щоб підкреслити позицію ЄС щодо підтримки обох держав. 

Шмигаль після зустрічі з Мішелем висловив очікування, що засідання Ради асоціації Україна-ЄС, для участі в якому він прибув до Бельгії, забезпечить прогрес у подальшій інтеграції України до Євросоюзу. 



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