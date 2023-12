Глава Євроради після зустрічі зі Шмигалем анонсував візит в Україну

Глава Європейської ради Шарль Мішель після зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем анонсував візит до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Мішеля.

"Я передав Денису Шмигалю стійку підтримку відновлення України, реформ та боротьби з корупцією. ЄС єдиний і твердий у своїй позиції щодо суверенітету та територіальної цілісності України. З нетерпінням чекаю можливості скоро приїхати в Україну", - написав глава Євроради у Twitter.

I conveyed steadfast support for Ukraine’s recovery, reforms and fight against corruption to @Denys_Shmyhal



The EU is united and firm in its position on Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.



Looking forward to visiting Ukraine 🇺🇦 soon. pic.twitter.com/yLvbY15cL4