Аваков про Стерненка: В чому його героїзм?
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що засуджений на 7 років Сергій Стерненко придумав собі образ революціонера.
Джерело: Аваков в інтерв’ю "1+1"
Деталі: Аваков розповів, що і він і президент Володимир Зеленський дізналися про вирок Стерненку у день його оголошення.
Характеризуючи Стерненка і його впливу на молодь, Аваков висловив думку, що в Україні підмінені поняття справжніх героїв і героїв, яких створили.
Пряма мова Авакова: "Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говоримо про того ж Стерненка… в чому ж його героїзм? Може він на фронті був? Може він в найважчі моменти на Майдані в 2014 році був? Ні.
Він з’явився на самому фініші Майдана. Він відзначився при різних протестах з гострою критикою. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам я хочу бачити конкретику".
Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним. У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.
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