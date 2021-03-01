Аваков про Стерненка: В чому його героїзм?

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що засуджений на 7 років Сергій Стерненко придумав собі образ революціонера.

Джерело: Аваков в інтерв’ю "1+1"

Деталі: Аваков розповів, що і він і президент Володимир Зеленський дізналися про вирок Стерненку у день його оголошення.

Характеризуючи Стерненка і його впливу на молодь, Аваков висловив думку, що в Україні підмінені поняття справжніх героїв і героїв, яких створили.

Пряма мова Авакова: "Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говоримо про того ж Стерненка… в чому ж його героїзм? Може він на фронті був? Може він в найважчі моменти на Майдані в 2014 році був? Ні.

Він з’явився на самому фініші Майдана. Він відзначився при різних протестах з гострою критикою. Чи, може у нього є досвід якихось хороших звершень? Я не хочу вірити лозунгам і не хочу вірити маскам і міфам я хочу бачити конкретику".

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