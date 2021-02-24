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7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

Середа, 24 лютого 2021, 16:43

"Українська правда" публікує текст вироку суду, який призначив по 7 років і 3 місяці в’язниці екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку.

Джерело: документ, отриманий УП із джерел у правоохоронних органах

Що було раніше: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив Стерненку та Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна. 

Ввечері під Офісом президента декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.

Під час протестів до управління поліції забрали 24 особи. В них відібрали пояснення і відпустили.

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Передісторія:

  • У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади. Пізніше Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена у будь-якому разі. 
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
  • Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

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Українська правда
Теми: Стерненкосуд


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