7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду
"Українська правда" публікує текст вироку суду, який призначив по 7 років і 3 місяці в’язниці екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку.
Джерело: документ, отриманий УП із джерел у правоохоронних органах
Що було раніше: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив Стерненку та Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.
Ввечері під Офісом президента декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.
Під час протестів до управління поліції забрали 24 особи. В них відібрали пояснення і відпустили.
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Передісторія:
- У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
- На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади. Пізніше Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена у будь-якому разі.
- 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
- Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.
- Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
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