7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

"Українська правда" публікує текст вироку суду, який призначив по 7 років і 3 місяці в’язниці екслідеру одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку.

Джерело: документ, отриманий УП із джерел у правоохоронних органах

Що було раніше: 23 лютого одеський суд у справі викрадення і катування людини призначив Стерненку та Демчуку по 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Ввечері під Офісом президента декілька тисяч людей протестували проти ув'язнення Стерненка.

Під час протестів до управління поліції забрали 24 особи. В них відібрали пояснення і відпустили.

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Передісторія:

У 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади. Пізніше Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена у будь-якому разі.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Вранці 11 червня до Стерненка прийшли правоохоронці із ухвалою суду про примусовий привід до СБУ.

Того ж дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

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