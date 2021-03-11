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Судьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"

Четверг, 11 марта 2021, 23:15
фото: схемы

Сразу 13 из 15 судей Конституционного суда, среди которых председатель КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием за признание неконституционным части антикоррупционного законодательства писали заявления о самоотводе.

Источник: "Схемы" в расследовании "КСУ: Хроники беспредела"

Детали: Журналисты отмечают, что заявления судьи писали, потому что сомневались относительно собственной беспристрастности и объективности через вероятный конфликт интересов.  Но сами же проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений.

В этих заявлениях судьи объясняли, что могут иметь конфликт интересов из-за того, что находятся в поле зрения НАПК или НАБУ и подчеркивали, что "отдельные положения этого законодательства является предметом конституционного контроля по указанному делу".

Такие заявления, как установили журналисты, в Большую Палату КСУ направили председатель КСУ Александр Тупицкий, судья - докладчик Игорь Слиденко, а также судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Александр Касминин, Виктор Колесник, Виктор Кривенко, Василий Лемак, Александр Литвинов, Владимир Мойсик, Олег Первомайский, Сергей Сас и Петр Филюк.

Кроме того, по делу об отмене части антикоррупционной реформы, как обнаружили "Схемы", также не была соблюдена одна из формальных процедур.  В частности, КСУ принял решение, не дождавшись ответов с экспертными заключениями всех научных учреждений, к которым обратился.

Как выяснилось, судья-докладчик Игорь Слиденко, согласно закону, направил письма, в том числе, четырем научным учреждениям - среди которых Национальный университет "Киево-Могилянская академия", но ответа оттуда не получил.  В университете на запрос журналистов отрицали, что получали обращения от Конституционного суда по этому делу.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

Темы: КС


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