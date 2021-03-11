Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – "Схемы"

Четверг, 11 марта 2021, 22:15
Судьи КСУ массово писали заявления о самоотводе перед голосованием по антикорреформе – Схемы
фото: схемы

Сразу 13 из 15 судей Конституционного суда, среди которых председатель КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием за признание неконституционным части антикоррупционного законодательства писали заявления о самоотводе.

Источник: "Схемы" в расследовании "КСУ: Хроники беспредела"

Детали: Журналисты отмечают, что заявления судьи писали, потому что сомневались относительно собственной беспристрастности и объективности через вероятный конфликт интересов.  Но сами же проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений.

В этих заявлениях судьи объясняли, что могут иметь конфликт интересов из-за того, что находятся в поле зрения НАПК или НАБУ и подчеркивали, что "отдельные положения этого законодательства является предметом конституционного контроля по указанному делу".

Такие заявления, как установили журналисты, в Большую Палату КСУ направили председатель КСУ Александр Тупицкий, судья - докладчик Игорь Слиденко, а также судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, ​​Александр Касминин, Виктор Колесник, Виктор Кривенко, Василий Лемак, Александр Литвинов, Владимир Мойсик, Олег Первомайский, Сергей Сас и Петр Филюк.

Кроме того, по делу об отмене части антикоррупционной реформы, как обнаружили "Схемы", также не была соблюдена одна из формальных процедур.  В частности, КСУ принял решение, не дождавшись ответов с экспертными заключениями всех научных учреждений, к которым обратился.

Как выяснилось, судья-докладчик Игорь Слиденко, согласно закону, направил письма, в том числе, четырем научным учреждениям - среди которых Национальный университет "Киево-Могилянская академия", но ответа оттуда не получил.  В университете на запрос журналистов отрицали, что получали обращения от Конституционного суда по этому делу.

Знать больше: Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е

Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим

Плати штраф и ври дальше: что предлагают в президентском законопроекте по недостоверному декларированию

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
Все новости...
Реклама: