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Микитася звільнили з-під варти

П'ятниця, 12 березня 2021, 16:06

Колишнього президента будівельної компанії "Укрбуд" Максима Микитася звільнили з-під варти.

Джерело: Facebook-сторінка Микитася та його адвоката Артура Габріеляна

Пряма мова: "Їду додому! До дочок, до дружини. Потім до моєї любимої мами...

Мене заарештували за півтори години до Нового року, а зараз от вийшов на вулицю - а тут майже така сама новорічна погода".

Деталі: За словами адвоката, Шевченківський районний суд Києва задовольнив його клопотання і звільнив Микитася з-під варти, змінивши йому запобіжний захід.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, Микитасю змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Знати більше: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це

 

Передісторія:

  • У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.
  • 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова.
  • Адвокати звернули увагу, що листування, в якому Микитась нібито замовляє злочин підозрюваному Чернову, містить ознаки підробки.
  • Прокурор у суді підтвердив фальшивість листування, в якому екснардеп і забудовник Максим Микитась нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитась до злочину.

Українська правда
Теми: Микитась


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