Микитася звільнили з-під варти
П'ятниця, 12 березня 2021, 15:06
Колишнього президента будівельної компанії "Укрбуд" Максима Микитася звільнили з-під варти.
Джерело: Facebook-сторінка Микитася та його адвоката Артура Габріеляна
Пряма мова: "Їду додому! До дочок, до дружини. Потім до моєї любимої мами...
Мене заарештували за півтори години до Нового року, а зараз от вийшов на вулицю - а тут майже така сама новорічна погода".
Деталі: За словами адвоката, Шевченківський районний суд Києва задовольнив його клопотання і звільнив Микитася з-під варти, змінивши йому запобіжний захід.
За даними джерел УП у правоохоронних органах, Микитасю змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.
Знати більше: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це
Передісторія:
- У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.
- 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова.
- Адвокати звернули увагу, що листування, в якому Микитась нібито замовляє злочин підозрюваному Чернову, містить ознаки підробки.
- Прокурор у суді підтвердив фальшивість листування, в якому екснардеп і забудовник Максим Микитась нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитась до злочину.
Українська правда