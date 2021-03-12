Колишнього президента будівельної компанії "Укрбуд" Максима Микитася звільнили з-під варти.

Джерело: Facebook-сторінка Микитася та його адвоката Артура Габріеляна

Пряма мова: "Їду додому! До дочок, до дружини. Потім до моєї любимої мами...

Мене заарештували за півтори години до Нового року, а зараз от вийшов на вулицю - а тут майже така сама новорічна погода".

Деталі: За словами адвоката, Шевченківський районний суд Києва задовольнив його клопотання і звільнив Микитася з-під варти, змінивши йому запобіжний захід.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, Микитасю змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

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