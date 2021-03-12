Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Микитася звільнили з-під варти

П'ятниця, 12 березня 2021, 15:06
Микитася звільнили з-під варти

Колишнього президента будівельної компанії "Укрбуд" Максима Микитася звільнили з-під варти.

Джерело: Facebook-сторінка Микитася та його адвоката Артура Габріеляна

Пряма мова: "Їду додому! До дочок, до дружини. Потім до моєї любимої мами...

Мене заарештували за півтори години до Нового року, а зараз от вийшов на вулицю - а тут майже така сама новорічна погода".

Деталі: За словами адвоката, Шевченківський районний суд Києва задовольнив його клопотання і звільнив Микитася з-під варти, змінивши йому запобіжний захід.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, Микитасю змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Знати більше: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це

 

Передісторія:

  • У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. Йдеться про юриста Олега Мірошниченка.
  • 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі. Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова.
  • Адвокати звернули увагу, що листування, в якому Микитась нібито замовляє злочин підозрюваному Чернову, містить ознаки підробки.
  • Прокурор у суді підтвердив фальшивість листування, в якому екснардеп і забудовник Максим Микитась нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитась до злочину.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Микитась
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Микитась
Апеляція залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 мільйонів
Віцепрем'єрка і Татаров: які чиновники виплили у справі про рекордний хабар Микитася
Микитася арештували з можливістю застави, втричі меншої за хабар
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: