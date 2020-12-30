Захист Микитася, який дав покази на Татарова, каже про провокацію в справі поліції

Захист екснардепа Максима Микитася, який дав покази проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, каже про провокацію в поліцейському розслідуванні. Раніше поліція запідозрила Микитася в організації викрадення людини.

Джерело: коментар адвоката Артура Габрієляна "Українській правді"; матеріали справи, які є в розпорядженні УП

Пряма мова адвоката: "Ми з самого початку знали, що це провокація, але не могли зрозуміти, звідки ноги ростуть.

Ми помітили, що один із учасників, є провокатором. Із тих матеріалів, які нам надано, видно, що він зробив імітацію переписки з Микитасем".

Деталі: Серед доказів поліції міститься нібито переписка Микитася з іншим підозрюваним на прізвище Чернов. У цьому листуванні йдеться про викрадення людини, яке, за версією слідства, замовив екснардеп.

Водночас, захист стверджує, що Чернов насправді листувався сам із собою з двох різних телефонів, а потім змінив ім’я одного з абонентів на "Микитась Максим".

Згодом чоловік надіслав скріншоти зі зміненим ім’ям своїм співучасникам як завдання від Микитася.

Поліція вилучила у Чернова два телефони, на яких збереглось згадане листування. У месенджерах абоненти були підписані одне в одного як "Яя" та "Серега Оч. Важный".

фото з матеріалів справи

фото з матеріалів справи

При цьому у "Корзині" одного з пристроїв містився скріншот цієї ж переписки. На цьому скріншоті абонент "Яя" вже має ім’я "Микитась Максим".

фото з матеріалів справи

Також на номер "Яя" надсилали фото Микитася, яке пізніше встановили як фото абонента.

фото з матеріалів справи

За словами захисту, обидва телефони належать Чернову. При цьому серед усіх фігурантів справи про викрадення людини лише він дав покази на Микитася. Чернов свідчив 27 грудня в ізоляторі тимчасового тримання, який підпорядковується поліції. Адвокат Микитася каже, що, за ухвалою суду, фігурант мав бути доставлений в СІЗО, яке підпорядковане Мін'юсту.

Спілкування щодо викрадення людини починається 30 листопада – 1 грудня. Приблизно в цей же час заступник голови Офісу президента Олег Татаров дізнався, що йому підготували підозру в корупції. Свідчення для цієї підозри дав Микитась.

"Українська правда" спробувала отримати позицію слідства. Прессекретарка Нацполіції Оксана Блищик відповіла, що не може коментувати матеріали справи.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченка рекомендував звернутись до заступника міністра Антона Геращенка.

Останній на питання УП відповів наступне: "Фантазії пана Микитася та його захисників не має сенсу коментувати. Людина, яка підозрюється в організації особливо тяжкого злочину, буде брехати, щоб вигородити себе".

Що було раніше: Шевченківський райсуд Києва 30 грудня обирає запобіжний захід Микитасю у справі щодо викрадення людини.

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