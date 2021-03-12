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Микитася освободили из-под стражи

Пятница, 12 марта 2021, 15:06
Микитася освободили из-под стражи

Бывшего президента строительной компании "Укрбуд" Максима Микитася освободили из-под стражи.

Источник: Facebook-страница Микитася и его адвоката Артура Габриэляна

Прямая речь: "Еду домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме...

Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу - а здесь почти такая же новогодняя погода".

Детали: По словам адвоката, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил его ходатайство и освободил Микитась из-под стражи, изменив ему меру пресечения.

По данным источников УП в правоохранительных органах, Микитасю изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

 

Узнать больше: "Я сижу - а он при власти". Микитась про показания на заместителя главы ОП Татарова и месть за это

Предыстория:

  • В конце декабря Национальная полиция объявила застройщику Микитасю подозрение в заказе похищения человека. Речь идет о юристе Олеге Мирошниченко.
  • 31 декабря 2020 года его отправили под стражу в этом деле. Микитась и его защита считают расследование полиции местью за показания против Татарова.
  • Адвокаты обратили внимание, что переписка, в которой Микитась якобы заказывает преступление подозреваемому Чернову, содержит признаки подделки.
  • Прокурор в суде подтвердил фальшивость переписки, в которой экс-нардеп и застройщик Максим Микитась якобы заказывает похищение человека. В то же время, правоохранители считают, что это не опровергает причастность Микитась к преступлению.

Украинская правда

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Темы: Микитась
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