Бывшего президента строительной компании "Укрбуд" Максима Микитася освободили из-под стражи.

Источник: Facebook-страница Микитася и его адвоката Артура Габриэляна

Прямая речь: "Еду домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме...

Меня арестовали за полтора часа до Нового года, а сейчас вот вышел на улицу - а здесь почти такая же новогодняя погода".

Детали: По словам адвоката, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил его ходатайство и освободил Микитась из-под стражи, изменив ему меру пресечения.

По данным источников УП в правоохранительных органах, Микитасю изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

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