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Степанов: Львівщина впевнено рухається до показників "червоної зони"  

П'ятниця, 12 березня 2021, 18:02
Степанов: Львівщина впевнено рухається до показників червоної зони  

Львівська область наближається до показників червоної карантинної зони через різке збільшення кількості інфікованих та заповненість COVID-лікарень.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого цитує Укрінформ  

Пряма мова Степанова: "Ситуація викликає занепокоєння, зростає кількість хворих, як наслідок, зростає кількість людей, які госпіталізуються. Уже понад 50% зайнятих ліжок, з них 43% – з киснем. Тобто на сьогоднішній день область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки.

Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити. В органів місцевого самоврядування є відповідні можливості запровадити певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19, і в той же час могли б не допустити переходу до червоного рівня. Мені здається, що це правильний шлях".

Деталі: Також Степанов додав, що мав розмову з міським головою Львова Андрієм Садовим, адже 48% людей, які хворіють на коронавірус, це саме мешканці Львова.

Передісторія:

  • У п’ятницю Вінницька міська тергромада вирішила посилити карантинні обмеження до "червоного" рівня через стрімке поширення інфікувань коронавірусом.
  • Станом на 12 березня у "червоній" зоні за кількістю поширень захворюваності на коронавірус знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинЛьвівСтепанов
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