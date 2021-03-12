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Степанов: Львовщина уверенно двигается к показателям "красной зоны"

Пятница, 12 марта 2021, 19:02

Львовская область приближается к показателям красной карантинной зоны из-за резкого увеличения числа инфицированных и заполненность COVID-больниц.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Степанова: "Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню епидопасности.

Я считаю, что можно попробовать этого не допустить. У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19, и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню. Мне кажется, что это правильный путь".

Детали: Также Степанов добавил, что разговаривал с мэром Львова Андреем Садовым, поскольку 48% людей, страдающих от коронавируса, это именно жители Львова.

Предыстория:

  • В пятницу Винницкая городская теробщина решила усилить карантин до "красного" уровня из-за стремительного распространения инфицирования коронавируса.
  • По состоянию на 12 марта в "красной" зоне по количеству распространений заболеваемости коронавирусом находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

Темы: карантинЛьвовСтепанов


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