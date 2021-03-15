Підозрюваний в убивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині не раз сидів за гратами 

Арештований за підозрою у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області не раз відбував покарання за злочини проти життя та здоров'я особи, цього разу на нього вказують дані молекулярно-генетичної експертизи.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін на брифінгу

Деталі: Ввечері 7 березня від мешканки села Щасливе надійшло повідомлення про зникнення дитини – 7-річної Марії Борисової.

11 березня за одним із будинків неподалік від місця проживання малолітньої Марії, у господарському приміщенні, виявили білий поліетиленовий мішок із зав’язаною горловиною, у якому був труп дівчинки з ознаками насильницької смерті та слідами згвалтування. На думку експертів, дитину задушили руками.

Справу перекваліфікували з убивства на умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням чи сексувальним насильством.

За словами Прокудіна, було призначено низку експертиз, зокрема 16 молекулярно-генетичних експертиз для встановлення ДНК-профілю 6 підозрюваних і порівняння їх із рідиною з тіла й одягу потерпілої, схожою на сперму, іншими слідами.

Для розслідування вбивства 7-річної Марії Борисової проведено низку експертиз Поліція Херсонської області

Серед підозрюваних були: ті, чий слід взяла службова собака у день виявлення тіла; особи, на яких вказували місцеві мешканці;; особи, які привернули увагу правоохоронців під час розшуку зниклої; раніше судимі за аналогічні злочини.

Для перевірки та сбору достатніх доказів у зазначених осіб були відібрані біологічні зразки для порівняння.

У день поховання дитини оперативники завітали до одного з підозрюваних, але виявили чоловіка з порізаними венами. Поліцейські надали чоловікові першу медичну допомогу та направили до лікарні.

Біологічні зразки даного чоловіка першочергово були перевірені молекулярно-генетичною експертизою. 14 березня від лабораторії надійшли результати експертизи, які вказали, що він причетний до зґвалтування та вбивства дитини.

Підозрюваний в убивстві 7-річної Марії Борисової Поліція Херсонської області

У поліції заперечили дорікання, що вбивство "повісили" на першого ліпшого, і наголосили, що лише після молекулярно-генетичних експертиз одному з шести чоловіків, які відпрацьовувалися на причетність до вбивства, 14 березня оголосили підозру.

Підозрюваний – місцевий житель 62 років, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів проти життя та здоров'я особи. Востаннє він звільнився з місць позбавлення волі у 2005 році. Впродовж останнього року затриманий притягався до адміністративної відповідальності.

Чоловік мешкав самотньо неподалік від місця проживання батька потерпілої, на одній вулиці з убитою дівчинкою, був другом її батька.

Ввечері 14 березня слідчий суддя Херсонського міського суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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